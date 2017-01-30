Появились новые подробности Mass Effect: Andromeda

В сети появилась новая информация о грядущем ролевом боевике Mass Effect: Andromeda. Так, выяснилось, что владельцы PC смогут насладиться функцией разблокированного числа FPS, то есть, ограничивать их будет только мощность железа.

Многопользовательский режим окажется схожим с тем, что мы видели в Mass Effect 3. При этом, кросс-платформенного гейминга между разными платформами не предусмотрено.

Также разработчики в очередной раз подтвердили романтические отношения между разными расами. Однако подробности будут раскрыты только ближе к релизу. Нам пообещали новых персонажей, которых пока не демонстрировали.

Главному герою/героиние можно сменить имя, однако тогда NPC перестанут называть его/ее Скотт или Сара, ограничившись фамилией «Райдер».

В BioWare пообещали рассказать о секрете свободного общения между разными расами на одном, казалось бы, языке. В Andromeda ожидается множество мини-игр.

Напомним, что релиз намечен на 21 марта 2017 года для PC, PS4, Xbox One.