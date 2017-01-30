Фил Спенсер порекомендовал не спешить с предзаказом Scorpio

Руководитель подразделения, отвечающего в Microsoft за игры, Фил Спенсер (Phil Spencer) в своем Twitter'е заявил, что игрокам не стоит спешить с предзаказом новой консоли Project Scorpio, которая должна появиться в продаже до конца 2017-го года. Он предлагает дождаться демонстрации игр.

Также Спенсер подтвердил слухи о совместимости элитного джойстика Xbox One со Scorpio и понадеялся, что система кросс-плея, когда PC-игроки могут сражаться против или бок о бок с геймерами на консолях, станет более распространена в новых играх. Например, в Halo Wars 2 добиться этого не удалось из-за особенной движка.