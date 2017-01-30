Во что поиграть на этой неделе?

На этой неделе, начавшейся 30 января, сегодня, и заканчивающейся 5 февраля, хитов первой величины вы не обнаружите. Однако хороших игр будет в достатке.

Например, тем, кто пропустил эпизоды нового Hitman'а, можно порекомендовать сразу купить весь сезон.

30 января, понедельник

  • Disgaea 2 (PC): Классическая консольная пошаговая ролевая игра в необычном сеттинге юмористической преисподней выходит на PC.
  • Double Dragon IV (PS4): Аркадный файтинг на прохождение для двух игроков в ретро-стилистике появляется аккурат к 30-летию серии.

31 января, вторник

  • Hitman: The Complete First Season (PC, PS4, Xbox One): Главный большой релиз недели. Сборник всех эпизодов первого сезона весьма достойного переосмысления серии о приключениях наемного убийцы.
  • Double Dragon IV (PC): PC-версия аркадного файтинг-приключения.
  • Dynasty Warriors: Godseekers (PS4, Vita): Продолжение бесконечного династического побоища. Только для своих.
  • Digimon World: Next Order (PS4)
  • Hand of Fate Deluxe Edition (PS4): Коллекционная карточная игра и одновременно Action/RPG.
  • Adventure Pop (PS4)
  • Dexed (PSVR): Проект в VR от студии Ninja Theory.
  • Divide (PS4): Action/Adventure от инди-студии.
  • Geki Yaba Runner (Vita): Спасение принцессы в форме простенького раннера. Порт с Android.
  • Kill the Bad Guy (PS4): Еще один инди-проект для PS4, сочетающий механики разных жанров.
  • Knee Deep (PS4): В Steam эта адвенчура доступна уже пару лет...
  • Linelight (PS4): Инди-паззл.

2 февраля, четверг

  • Fire Emblem Heroes (Android, iOS): Легендарная серия от Nintendo приходит на мобильные телефоны.
  • Lifespeed (3DS): Футуристические гонки для 3DS.

3 февраля, пятница

  • Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4: Road to Boruto (PS4, Xbox One): Сюжетное продолжение файтинг-серии о Наруто.
  • Knee Deep (Xbox One)
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