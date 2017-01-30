Во что поиграть на этой неделе?

На этой неделе, начавшейся 30 января, сегодня, и заканчивающейся 5 февраля, хитов первой величины вы не обнаружите. Однако хороших игр будет в достатке.

Например, тем, кто пропустил эпизоды нового Hitman'а, можно порекомендовать сразу купить весь сезон.

30 января, понедельник

Disgaea 2 (PC) : Классическая консольная пошаговая ролевая игра в необычном сеттинге юмористической преисподней выходит на PC.

: Классическая консольная пошаговая ролевая игра в необычном сеттинге юмористической преисподней выходит на PC. Double Dragon IV (PS4): Аркадный файтинг на прохождение для двух игроков в ретро-стилистике появляется аккурат к 30-летию серии.

31 января, вторник