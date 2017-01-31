Названы системные требования Conan Exiles

Conan Exiles это игра в открытом и очень суровом мире вселенной «Конана», в котором геймерам предстоит попытаться выжить. Но для начала следует ознакомиться с системными требованиями.

Минимальная конфигурация

  • ОС: Windows 7 64 Бит/ Windows 8 64 Бит/ Windows 10 64 Юит
  • Процессор: Intel Quad Core i5 или аналогичное решение от AMD
  • Память: 4 ГБ
  • Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 560 (2 ГБ) иди аналогичное решение от AMD
  • DirectX 11
  • Место на винчестере: 35 ГБ

Рекомендованная система

  • ОС: Windows 7 64 Бит/ Windows 8 64 Бит/ Windows 10 64 Юит
  • Процессор: Intel Quad Core i5/i7 3,3 ГГц или аналогичное решение от AMD
  • Память: 8 ГБ
  • Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 970/780 Ti/GTX 1070 или аналогичное решение от AMD
  • DirectX 11
  • Место на винчестере: 35 ГБ
Источник
VG247
Теги
игры Conan Exiles

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