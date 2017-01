Франшиза Deux Ex могла быть заморожена

Сайт Eurogamer пишет, ссылаясь на личные источники, что в Square Enix решили заморозить серию Deus Ex после слабых продаж Deus Ex: Mankind Divided. Команда разработчиков из Eidos Montreal займется другими проектами — например, недавно заявленной крупной игрой во вселенной Marvel (по мотивам «Мстителей»), неким проектом по «Стражам Галактики», а также продолжением Tomb Raider, третьей частью перезапуска Shadow of the Tomb Raider. Таким образом, в ближайшие годы анонсов Deux Ex ждать не приходится.

Вероятно, что развитие проекта Deus Ex Universe, анонсированного в 2013-ом году вместе с Mankind Divided и подразумевающего разные форматы развития вселенной, включая книги, комиксы, игры для мобильных платформ, аналогичным образом будет приостановлено.

Напоминаем, что Deus Ex: Mankind Divided доступна для игровых приставок PlayStation 4 от Sony и Xbox One от Microsoft, а также ПК на базе Windows. Сюжет игры разворачивается в 2029 году, когда люди с механическими модификациями стали изгоями, а Адам Дженсен должен раскрыть мировой заговор.

Геймерам предстоит принимать важные решения, ведь от предпринятых действий зависит исход Deus Ex. Доступен широкий выбор оружия и аугментаций, все можно подобрать и настроить под свой стиль игры.