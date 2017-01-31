Nintendo убивает Wii U в Японии

Компания Nintendo без лишней шумихи обновила свой японский сайт, официально "убив" игровую приставку Wii U. Теперь в там предлагаются только две версии Wii U, причем с пометкой "снята с производства (в Японии)" (Production End (Within Japan)).


Таким образом, снятие с производства пока касается только внутреннего рынка Японии. На феномен обратило внимание профильное издание Kotaku.


Слухи о скором прекращении цикла жизни Wii U появились еще осенью 2016 года. Это вполне логично, ведь игровая приставка Nintendo Wii U вышла в продажу 2012 года, но бестселлером так и не стала. А теперь Nintendo готовится к новому прорыву — выпуску консоли нового поколения, Switch, релиз которой намечен на март 2017 года.

Источник
Nintendo
Теги
игровая приставка NINTENDO WII U

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