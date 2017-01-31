Названо число играющих в Resident Evil 7

В Интернете появилась статистика, посвященная недавно выпущенному хоррору Resident Evil 7. С момента релиза (запуск, напомним, случился 24 января) его успели оценить 931 232 игрока. При этом, в кошмарный особняк с помощью виртуальной реальности окунулось 88 289 человек (почти 10% от общего числа). Общее число проведенного в Resident Evil 7 времени составило 800 лет, вместе пользователи прошли 18 000 000 километров.

Впрочем, следует понимать, что игроков могло быть больше — в статистику попали лишь те, кто согласился использовать свои данные при запуске приложения.

Кстати, на территории Великобритании Resident Evil 7 занял первую строчку в хит-параде и показал третий результат за всю историю франшизы в стране.