Консольный World of Tanks получил крупнейшее обновление 3.5 «Битва наций»

Компания Wargaming выпустила первое в 2017 году обновление популярного танкового онлайн-экшна World of Tanks для игровых консолей. Как отмечают разработчики, апдейт 3.5 «Битва наций» стал крупнейшим для World of Tanks для PlayStation 4, Xbox One и Xbox 360.


Обновление приносит консольным танкистам переработанную, более реалистичную, физику движения машин. Измененные настройки системы управления позволяют теперь дрифтовать, скользить, переворачивать машины противника и взбираться на ранее недоступные возвышения.

Кроме того, были переработаны в высоком качестве и добавлены новые карты. До 10 февраля игрокам доступны специальные эмблемы в честь Китайского Нового года.

Источник
World of Tanks
Теги
игра игровая приставка XBox 360 Xbox One PlayStation 4 World of Tanks Wargaming танк

Комментарии

Из рубрикиИгры
Цифра дня: Сколько раз скачали Super Mario Run?
Мадс Миккельсен исполнит роль злодея в Death Stranding
Франшиза Deux Ex могла быть заморожена

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 478
Компьютер месяца — январь 2017 344
5 лучших смартфонов 2016 года 266
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 171
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 83
Предварительный обзор LeEco Le Pro 3: каратель переоцененных флагманов 77