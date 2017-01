Консольный World of Tanks получил крупнейшее обновление 3.5 «Битва наций»

Компания Wargaming выпустила первое в 2017 году обновление популярного танкового онлайн-экшна World of Tanks для игровых консолей. Как отмечают разработчики, апдейт 3.5 «Битва наций» стал крупнейшим для World of Tanks для PlayStation 4, Xbox One и Xbox 360.





Обновление приносит консольным танкистам переработанную, более реалистичную, физику движения машин. Измененные настройки системы управления позволяют теперь дрифтовать, скользить, переворачивать машины противника и взбираться на ранее недоступные возвышения.

Кроме того, были переработаны в высоком качестве и добавлены новые карты. До 10 февраля игрокам доступны специальные эмблемы в честь Китайского Нового года.