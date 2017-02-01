Square Enix отпраздновала 20-летие Final Fantasy VII парой картинок

Компания Square Enix отпраздновала 20-летие легендарной ролевой игры Final Fantasy VII, нет, не демонстрацией нового видео ремейка и не оглашением примерного релизного окна проекта, а всего лишь парой картинок, даже не скриншотов. Одно изображение демонстрирует Клауда, протагониста Final Fantasy VII, на фоне Мидгара (столица мира игры) и злодея Сефироса на заднем плане.

На втором изображен один из миров будущей Kingdom Hearts III — картинка стилизована под бокс-арт оригинальной Final Fantasy VII, вышедшей на PlayStation One в далеком 1997-ом году.

Такими темпами ждать Final Fantasy VII: Remake придется еще пару-тройку лет.  

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