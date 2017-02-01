Horizon: Zero Dawn ушла на золото

Студия Guerilla Games отправила на золото мастер-диск одного из самых ожидаемых эксклюзивов для PlayStation 4, постапокалиптического боевика Horizon: Zero Dawn. Журналисты, успевшие оценить проект ранее, называют игру безусловно интересной — однако в превью-версии были замечены проблемы с производительностью.

В полной версии, по словам технического директора Guerilla Games Михеля Ван Дер Леу (Michiel van der Leeuw), падения производительности отсутствуют — все недочеты были исправлены.

В продажу игра поступит 28 февраля 2017-го года.

Источник
GameSpot
Теги
игры Horizon Zero Dawn

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