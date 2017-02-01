Новая Need for Speed может стать самой интересной и красивой в серии

В Electronic Arts подтвердили, что новая Need for Speed появится в следующем финансовом году, то есть в период с апреля 2017-го по конец марта 2018-го. Однако точной даты релиза разработчики называть не стали.

Зато издатель пообещал нам по-настоящему революционный выпуск вечного гоночного сериала, с большим количеством нововведений, самой красивой в истории франшизы графикой и захватывающим игровым процессом.

Точное название игры также держится в тайне.