В Square Enix поделились подробностями нового патча к Final Fantasy XV
Глава проекта Final Fantasy XV Хадзиме Табата (Hajime Tabata) рассказал о том, что нас ждет с новым патчем, выходящим 21 февраля.
- Final Fantasy XV будет поддерживать PS4 Pro в режиме 1080p при 60 кадрах в секунду (60 кадров это максимум, не постоянный);
- Появятся новые квесты;
- Максимальный уровень персонажей повысят до 120-го;
- Можно будет сохранять 200 фото, а не 150;
- Музыкальный плеер станет работать во время поездок на Чокобо.
Что касается будущих сюжетных эпизодов, то история Гладиолуса содержит большое количество сражений, а также долгожданные изменения в 13-ой главе; эпизод, посвященный Промпто, напротив, в основном повествовательный.
Табата пообещал включить в игру внедорожный режим для Регалии. Его уже тестируют, есть даже видео, снятое с тестовой версии, запущенной на PC.
Напомним, что Final Fantasy XV изначально создавалась на компьютерах, а затем уже переносилась на консоли. Так что, если Табата все-таки решится выпустить игру на PC, с портированием трудностей не возникнет.
ИсточникVG247