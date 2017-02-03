В Square Enix поделились подробностями нового патча к Final Fantasy XV

Глава проекта Final Fantasy XV Хадзиме Табата (Hajime Tabata) рассказал о том, что нас ждет с новым патчем, выходящим 21 февраля.

  • Final Fantasy XV будет поддерживать PS4 Pro в режиме 1080p при 60 кадрах в секунду (60 кадров это максимум, не постоянный);
  • Появятся новые квесты;
  • Максимальный уровень персонажей повысят до 120-го;
  • Можно будет сохранять 200 фото, а не 150;
  • Музыкальный плеер станет работать во время поездок на Чокобо.

Что касается будущих сюжетных эпизодов, то история Гладиолуса содержит большое количество сражений, а также долгожданные изменения в 13-ой главе; эпизод, посвященный Промпто, напротив, в основном повествовательный.

Табата пообещал включить в игру внедорожный режим для Регалии. Его уже тестируют, есть даже видео, снятое с тестовой версии, запущенной на PC.

Напомним, что Final Fantasy XV изначально создавалась на компьютерах, а затем уже переносилась на консоли. Так что, если Табата все-таки решится выпустить игру на PC, с портированием трудностей не возникнет.

Источник
VG247
Теги
игры Final Fantasy XV

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