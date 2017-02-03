Раскрыты персонажи The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Breath of the Wild выходит на Nintendo Switch и Wii U 3-го марта 2017-го года. Сегодня в издании Weekly Famitsu появилась информация о ключевых персонажах главного проекта года от японской компании.

Зельда. Принцесса уничтоженного королевства Хайрул, которая бродит по миру и изучает древние руины. Умная и симпатичная девушка, носит удобный для искателя приключений костюм.

Мифа. Девушка из расы Зора, обладающая специальной силой, которой нет у других рас. Замкнутая и необщительная, вооружена копьем.

Даркель. Воин из расы Горонов, живущих в горах. Ведет себя спокойно, однако в битвах становится неистовым бойцом.

Рибал. Член племени Райто, необычных разумных существ, напоминающих птиц и живущих на небесах.

Разработчики игры рассказали, что новые персонажи будут помогать главному герою Линку во время его путешествия. Велика вероятность, что за них дадут поиграть.  

Источник
Famitsu
Теги
игры The Legend of Zelda: Breath of the Wild

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