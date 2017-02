Раскрыты персонажи The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Breath of the Wild выходит на Nintendo Switch и Wii U 3-го марта 2017-го года. Сегодня в издании Weekly Famitsu появилась информация о ключевых персонажах главного проекта года от японской компании.

Зельда. Принцесса уничтоженного королевства Хайрул, которая бродит по миру и изучает древние руины. Умная и симпатичная девушка, носит удобный для искателя приключений костюм.

Мифа. Девушка из расы Зора, обладающая специальной силой, которой нет у других рас. Замкнутая и необщительная, вооружена копьем.

Даркель. Воин из расы Горонов, живущих в горах. Ведет себя спокойно, однако в битвах становится неистовым бойцом.

Рибал. Член племени Райто, необычных разумных существ, напоминающих птиц и живущих на небесах.

Разработчики игры рассказали, что новые персонажи будут помогать главному герою Линку во время его путешествия. Велика вероятность, что за них дадут поиграть.