Стартовало бета-тестирование ПО PlayStation 4 версии 4.50 с поддержкой внешних накопителей

Компания Sony сообщила о начале бета-тестирования обновления системного программного обеспечения игровой приставки PlayStation 4 версии 4.50, известного под кодовым названием Sasuke. В тестировании участвуют избранные счастливчики, заранее подавшие заявку и получившие пиьсмо с инструкцией о том, как загрузить обновление.


По словам разработчиков, они сосредоточились на реализации функций, о которых участники сообщества PS4 просили чаще всего. Так, апдейт прошивки PS4 4.50 приносит поддержку внешних жестких дисков и возможность использовать собственные фоновые изображения.

Таким образом, пользователи смогут подключать внешние накопители объемом до 8 ТБ через USB 3.0, чтобы загружать, сохранять и устанавливать игры, приложения и дополнения. Для собственных фоновых изображений можно настроить тени и яркость меню, чтобы значки и текст на начальном экране не сливались с новыми обоями.

Кроме того, разработчики продолжили улучшать быстрое меню, оно будет занимать меньше места на экране и позволит создавать, присоединяться и управлять тусовками без необходимости покидать игру, чтобы связаться с друзьями. Среди других новшеств — возможность публиковать сообщения в канале событий PSN так же, как они делают это в Facebook или Twitter, а владельцы PS VR смогут использовать PS4 для проигрывания дисков 3D Blu-ray и просматривать стереоскопические трехмерные материалы с помощью шлема.

Дату релиза обновления Sony обещает сообщить позднее.

Источник
PlayStation
Теги
SONY игровая приставка PlayStation 4 PLAYSTATION

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