К Titanfall 2 обновления будут выходить регулярно

В скором времени студия Respawn в надежде подогреть интерес к великолепному шутеру Titanfall 2 выпустит дополнительный режим «Перестрелка». Увидеть его можно на видео ниже. А попробовать можно будет уже в феврале. Две команды по шесть пилотов в каждой должны разгромить противника за 1 минуту или удержать флаг.

Разработчики надеются увеличить продажи и привлечь к многопользовательским баталиям больше игроков. Кроме того, они напоминают, что Titanfall 2 была включена в 130 подборок «Лучших игр 2016 года» в сети и исключительно тепло принята прессой.

В марте ожидается появление новой карты «Колония» из первой Titanfall. Также нам обещают новые визуальные решения для бойцов, Титанов, дополнительное оружие, изменения в балансе.

Дополнения собираются выпускать на протяжении всего 2017-го года.