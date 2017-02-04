Появились подробности трех сюжетных дополнений к Mafia III

Компания 2K Games рассказала о трех сюжетных дополнениях к Mafia III и назвала их даты релиз. Первое DLC называется Faster Baby! и появится уже в марте 2017-го года.

Действие развернется в Нью Бордо, на окраине города. Большое внимание разработчики уделят погоням на машинах. А помогать Линкольну на этот раз станет женщина Рокси Лаво. В качестве антагониста заявлен некий коррупционер шериф. Помимо новой истории, нас ждут уникальные локации и множество изменений в игровом процессе.

Что касается дополнений Stones Unturned и Sign of the Times, то их выпустят в мае и июле. В Stones Unturned главному герою предстоит сразиться с неким знакомым еще со времен Вьетнама злодеем. Поможет протагонисту агент ЦРУ Джон Донован.

В Sign of the Times речь пойдет о ритуальных убийствах и их расследовании по просьбе священника Джеймса. Злостный культ окопался в подполье Нью Бордо.