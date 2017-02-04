The Last Guardian подешевела в России

Компания Sony снизила цены на эксклюзивный проект для PlayStation 4, игру The Last Guardian. Напомним, что над этим проектом Фумито Уэда (Fumito Ueda) трудился около 10 лет. Любопытно, что тайтл появился только 7 недель назад. Сейчас на Западе за приключенческий эпик просят всего 39,99 долларов. Многие связывают падение стоимости с низкими продажами.

В российском PS Store за "Последнего Хранителя" просят всего 2199 рублей. Sony уже заявила, что это постоянная цена, а не временная акция. Впрочем, во многих торговых сетях за игру по-прежнему просят 3999 рублей. Однако стоит рассчитывать на скорое снижение цены и на физические копии.

Источник
PlayStation Store
Теги
игры The Last Guardian

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