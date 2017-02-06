Call of Cthulhu и Vampyr пообещали выпустить в конце 2017 года

Издательство Focus Home Interactive сообщило, что ролевая игра Vampyr от студии Dontnod (авторы культовой Life is Strange), а также хоррор Call of Cthulhu от Cyanide (создатели серии Styx), появятся в 4-ом квартале 2017-го года. Напомним, что ранее оба проекта были датированы просто «2017 годом». Впрочем, и сами игроки и журналисты сходятся во мнении, что игры могут задержаться вовсе до 2018-го года.

Обе игры готовятся к релизу для PC, PlayStation 4 и Xbox One.