Геймеры недовольны бета-версией Ghost Recon: Wildlands

В начале марта на PC, PlayStation 4 и Xbox One выходит ожидаемый боевик Ghost Recon: Wildlands. На прошлой неделе было запущено закрытое бета-тестирование ожидаемого проекта. Однако результат долгих трудов разработчиков разочаровал многих игроков. Геймеры жалуются на огромное количество программных ошибок и скучный геймплей. Многие сомневаются в способности Ubisoft исправить глюки за столь короткое время.

В сети опубликовано множество видео с зависающими персонажами, застреванием бойцов в объектах, размытыми лицами (можно увидеть на скриншоте ниже) и так далее. Участники теста также говорят о пустом, скучном мире, плохой анимации и слабой графике.

Комментариев от Ubisoft пока не последовало. 

Источник
Gamerant
Теги
игры Ghost Recon: Wildlands

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