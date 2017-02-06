Ubisoft не станет рассылать журналистам копии For Honor заранее

В компании Ubisoft приняли решение не рассылать копии игры For Honor до ее официального запуска, который намечен уже на 14 февраля 2017-го года. Таким образом, первые оценки межкультурного боевика, в котором в битве сойдутся самураи, викинги и рыцари, появятся только после того, как диски попадут в руки всем желающим.

Напомним, что еще один этап открытого бета-тестирования многопользовательского режима игры пройдет с 9 по 12 февраля. For Honor выходит на PC, PlayStation 4 и Xbox One.