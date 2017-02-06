У PlayStation 4 Pro появится ускоренный режим Boost Mode

Компания Sony заявила, что с новым обновлением прошивки игровая приставка PlayStation 4 Pro обзаведется режимом Boost Mode. Ускоренный режим уже реализован в бета-версии и предназначен исключительно для Pro-варианта консоли — он позволяет запускать существующие игры при более высокой частоте кадров. При этом, нет необходимости дожидаться выпуска специального патча от разработчиков для активация режима. Также Boost Mode обещает быстрые загрузки.

В Sony, впрочем, «улучшения» всех игр не гарантируют.

Напомним, что Playstation 4 Pro получила обновленный процессор с повышенными частотами, GPU с удвоенной производительностью и винчестер на 1 ТБ. Она поддерживает технологию High Dynamic Range (HDR), а также может похвастаться более плавной частотой кадров. Размеры Playstation 4 Pro составляют 295 x 327 x 55 мм, а вес — 3,3 кг.

Playstation 4 Pro предлагается по 399,99 евро или долларов, в зависимости от региона выпуска. В России рекомендованная розничная цена составляет 34 999 рублей.