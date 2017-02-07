Появился первый трейлер и подробности игры Apocalypse Now

Студия Erebus LLC, занимающаяся разработкой игры по мотивам фильма «Апокалипсис сегодня», опубликовала первый трейлер своего проекта:

Оказывается, нас ждет реалистичный хоррор от первого лица с ролевыми элементами, но без открытого мира. Сюжет постоянно будет держать игрока в напряжении, судьбы персонажей напрямую зависят от его действий. Нам также обещают много непростых решений, психологический аспект и мощную историю.

Действие развернется в джунглях Вьетнама, среди потрясающей природы. В роли протагониста выступит капитан Уиллард. Главной же целью станет убийство полковника Курца, создавшего частную армию, наводящего ужас и творящего хаос.

По словам разработчиков, большинство конфликтов игрок сможет избежать. Но для этого потребуется действовать скрытно и думать головой. Стелс играет важную роль в Apocalypse Now. Важно также следить за ресурсами вашей группы и поддерживать теплые, дружеские отношения.

На данный момент на игру собирают деньги на Kickstarter'е. Требуется 900 000 долларов. Впоследствии сборы продолжатся на официальном сайте — конечной целью является сбор 5 миллионов долларов.