Популярность мобильной Dissidia Final Fantasy: Opera Omnia растет

Компания Square Enix заявила, что мобильный проект Dissidia Final Fantasy: Opera Omnia уже был скачан 1 миллион раз для устройств под управлением iOS и Android. Ролевая игра, распространяемая по условно-бесплатной схеме, вышла 1 февраля в Японии, о западном релизе информации пока не поступало.

В честь этого события разработчики решили раздать 1000 драгоценных камней каждому, запустившему приложение — за них впоследствии можно приобрести полезные предметы.  

Источник
Gematsu
Теги
ANDROID IOS игры

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