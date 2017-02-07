Electronic Arts выпустит особую FIFA 18 для Nintendo Switch
Представители издательства Electronic Arts заявили, что выпустят особую версию FIFA 18 для игровой приставки Nintendo Switch. Питер Мур (Peter Moore) из EA говорит: «Владельцы Switch получат специальный вариант нашей игры. Над этой версией трудится команда из Ванкувера». Правда, никакой информации о том, чем конкретно будет отличаться футбольный симулятор для новой системы, не сообщается.
Вероятно, больше данных мы получим в ближайшее время. FIFA 18 выходит в сентябре этого года.
ИсточникVG247