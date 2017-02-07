У Psychonauts 2 появился издатель

Изданием ожидаемого проекта Psychonauts 2 от студии Double Fine займется компания Starbreeze, известная по игроизации приключений Риддика и пока что издавшая только одну игру, Dead by Daylight. Кроме того, Starbreeze вложит в разработку и продвижение игры 8 000 000 долларов. Релиз должен случиться исключительно в цифровом виде в 2018-ом году.

85% прибыли от продаж Psychonauts 2 авторы должны будут отдавать Starbreeze, пока те полностью не вернут вложенные деньги. Затем цифра уменьшится до 60%. Права на франшизу остаются за Double Fine.

Напомним, что Psychonauts 2 должна стать классическим аркадным приключением от третьего лица с необычным героем Распутиным Аквато в главной роли. События разворачиваются через 10 лет после завершения истории оригинала.