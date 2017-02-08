Denuvo Software Solutions готовит новую версию защиты

Вчера мы писали, что компания Denuvo Software Solutions подверглась массированной атаке хакеров. Злоумышленники получили доступ к секретной информации. Кроме того, были взломаны многие современные хиты, включая Resident Evil 7, вышедший совсем недавно.

Впрочем, слухи о скором крахе Denuvo, не подтверждаются. Специалисты сообщили, что полностью переделали систему защиты и исправили все ошибки. Следующие хиты, включая For Honor, Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands и Mass Effect: Andromeda, взломать так просто не удастся.