Bethesda назвала Fallout 4 своей самой успешной игрой

Пит Хайнс (Pete Hines) из Bethesda назвал Fallout 4 самой успешной игрой компании. То есть, постапокалиптическая RPG оставила позади даже The Elder Scrolls V: Skyrim. Впрочем, цифры продаж к настоящему времени Хайнс не назвал. Известно лишь, что в первый день Bethesda отгрузила 12 миллионов копий Fallout 4. И с тех пор информации о продажах нет.

Однако, учитывая, что на начало 2014-го года Skyrim разошлась в количестве 20 миллионов экземпляров, можно сделать вывод, что Fallout 4 уже преодолела этот рубеж.

Кстати, в Steam появилось бесплатное обновление к игре, добавляющее текстуры высокого разрешения объемом 58 ГБ.