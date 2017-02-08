Cимулятор убежища Fallout Shelter вышел для Xbox One и Windows 10

Компания Bethesda Softworks объявила о выпуске версий игры Fallout Shelter для игровой приставки Xbox One и операционной системы Windows 10.


Напомним, игра Fallout Shelter была выпущена летом 2015 года сначала для мобильной платформы iOS, а затем и для Android. На ПК была представлена полная версия игры Fallout Shelter в июле 2016 года, но чтобы начать игру требовалось загрузить специальный лаунчер от Bethesda для Windows.

Теперь полноценная игра Fallout Shelter для Windows 10 доступна для стандартной загрузки напрямую из Windows Store, а для игровой приставки Xbox One — из Xbox Store. Как отмечают разработчики, консольная версия полностью адаптирована под использование контроллера Xbox One. Кроме того, поддержка Xbox Play Anywhere позволяет переносить все данные о прохождении между Xbox One и Windows 10.

Источник
Bethesda
Теги
игра Xbox One Windows 10 Bethesda Fallout Fallout Shelter

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