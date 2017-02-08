Final Fantasy XV окупилась в первый же день продаж

Хадзиме Табата (Hajime Tabata), глава проекта Final Fantasy XV, заявил, что игра окупилась в первый же день продаж, 29 ноября 2016-го года. Тогда было отгружено 5 миллионов копий, что стало рекордом для франшизы. В январе было реализовано уже 6 миллионов дисков (и цифровых копий). Так что Final Fantasy XV уже приносит прибыль.

Было также заявлено, что Final Fantasy XV запускали на PC с двумя картами GeFroce GTX 1080 в SLI-режиме. Дальность прорисовки, детализация, качество спецэффектов поразили Табату. Впрочем, порт на PC он до сих пор не подтвердил.

Зато рассказал, что над DLC к игре продолжает трудиться 70% от изначальной команды Final Fantasy XV. В Square Enix намереваются поддерживать свою главную JRPG последних лет так долго, как это возможно.