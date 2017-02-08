Появились первые изображения со съемочной площадки фильма Tomb Raider

Главную роль в грядущей новой экранизации Tomb Raider сыграет Алисия Викандер (Alicia Vikander) из Швеции, больше всего известная по ролям в «Девушке из Дании» и фантастическом фильме «Из Машины». Перед вами первые изображения со съемочной площадки, на которых можно увидеть Лару Крофт в исполнении новой актрисы. Напомним, что в прошлом героиню играла знаменитая Анджелина Джоли (Angelina Jolie).

Сюжет рассказывает о том, как дочь аристократов по имени Лара Крофт отправляется в опасное приключение в поисках старинных артефактов. Режиссером картины, напомним, выступает Роар Утхауг (Roar Uthaug).