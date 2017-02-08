Появились первые изображения со съемочной площадки фильма Tomb Raider

Главную роль в грядущей новой экранизации Tomb Raider сыграет Алисия Викандер (Alicia Vikander) из Швеции, больше всего известная по ролям в «Девушке из Дании» и фантастическом фильме «Из Машины». Перед вами первые изображения со съемочной площадки, на которых можно увидеть Лару Крофт в исполнении новой актрисы. Напомним, что в прошлом героиню играла знаменитая Анджелина Джоли (Angelina Jolie).

Сюжет рассказывает о том, как дочь аристократов по имени Лара Крофт отправляется в опасное приключение в поисках старинных артефактов. Режиссером картины, напомним, выступает Роар Утхауг (Roar Uthaug). 





Источник
Escapist Magazine
Теги
кино TOMB RAIDER

Комментарии

Материалы по теме

Action movie FX. Спецэффекты для любителей.

25 апреля 2013

Edge of Tomorrow — FPS in a nutshell

18 мая 2014

gPlayer - фильмы и сериалы всегда с вами

7 января 2014

Iron Man 3. Железный и бесплатный.

29 апреля 2013

ivi.ru - лучшие фильмы и сериалы

19 апреля 2014

«May the fourth be with you». Подборка лучших мобильных игр по мотивам «Звёздных войн»

4 мая 2014
Из рубрикиИгры
Bethesda назвала Fallout 4 своей самой успешной игрой
Final Fantasy XV окупилась в первый же день продаж
Denuvo Software Solutions готовит новую версию защиты

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 478
Компьютер месяца — январь 2017 405
5 лучших смартфонов 2016 года 270
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 173
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 83
Предварительный обзор LeEco Le Pro 3: каратель переоцененных флагманов 77