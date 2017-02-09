В Konami трудятся над Metal Gear Solid 6 и новой Silent Hill

На форуме Reddit идет активное обсуждение слухов (изначально появившихся на 4chan) о том, что в Konami кипит работа сразу над множеством потенциальных хитов. Некий информатор подлил масла в огонь заявив, что японцы создают Metal Gear Solid 6, новую часть Silent Hill и даже ремейк Metal Gear Solid 3 на современном движке с великолепной графикой.

Что касается Metal Gear Solid 6, то голоса героям подарят те же актеры, что и в предыдущих выпусках. Утверждается, что контракты уже подписаны со «Снейком» Кифером Сазерлендом (Kiefer Sutherland), «Оцелотом» Троем Бейкером (Troy Baker), «Ликвидом» Пирсом Стаббсом (Pierce Stubbs) и «Зироу» Тайм Уинтерсом (Time Winters). Анонсируют проект уже в 2017-ом году.

Новая часть Silent Hill находится на ранней стадии разработки, однако уже известно, что Konami возлагает большие надежды на хоррор, возглавляет разработку которого автор Her Story и Silent Hill: Shattered Memories Сэм Барлоу (Sam Barlow).

Утверждается также, что Platinum Games возможно в скором времени будет привлечена для создания Metal Gear Rising 2. Кроме того, в Konami подумывают о возвращении Castlevania. 

Источник
4chan
Теги
игры Metal Gear Solid Silent Hill

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