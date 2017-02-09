Nintendo показала обзорное видео Nintendo Switch

Компания Nintendo выложила на свой официальный канал в YouTube обзорное видео грядущей игровой приставки Nintendo Switch. Любопытно, что ролик снабжен субтитрами на русском языке.

Создатели консоли рассказывают будущим пользователям об уникальных особенностях устройства, продвинутой системе вибрации, IR-камере и джойстиках JoyCon. В общем обо всем том, что отличает Switch от конкурентов.

Напомним, что Nintendo Switch выйдет 3 марта 2017-го года одновременно во всем мире. В России за нее попросят 22 499 рублей. 

Источник
Nintendo
Теги
игровые приставки Nintendo Switch

Комментарии

Материалы по теме

10 потенциально лучших игр для Nintendo Switch

23 января

13 самых ожидаемых игр 2017 года для консолей

23 января

Nintendo Switch выходит 3 марта 2017 года

13 января

Nintendo Switch продемонстрировали вживую на Ночном шоу с Джимми Фэллоном

8 декабря 2016

Всё о Nintendo Switch: геймерский компьютер в кармане или пародия на игровой гаджет?

26 января

Предзаказ на Nintendo Switch стартовал в России

16 января
Из рубрикиИгры
На геймерские смарт-часы Gameband собирают деньги
Take-Two назвала примерную дату релиза Red Dead Redemption 2
Take-Two поделилась цифрами продаж своих главных хитов

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 478
Компьютер месяца — январь 2017 406
5 лучших смартфонов 2016 года 271
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 173
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 83
Предварительный обзор LeEco Le Pro 3: каратель переоцененных флагманов 77