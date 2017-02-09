Nintendo показала обзорное видео Nintendo Switch

Компания Nintendo выложила на свой официальный канал в YouTube обзорное видео грядущей игровой приставки Nintendo Switch. Любопытно, что ролик снабжен субтитрами на русском языке.

Создатели консоли рассказывают будущим пользователям об уникальных особенностях устройства, продвинутой системе вибрации, IR-камере и джойстиках JoyCon. В общем обо всем том, что отличает Switch от конкурентов.

Напомним, что Nintendo Switch выйдет 3 марта 2017-го года одновременно во всем мире. В России за нее попросят 22 499 рублей.