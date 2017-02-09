4K-приставки NVIDIA Shield TV и Shield TV Pro доступны в России

Как мы уже писали сегодня, компания NVIDIA запустила официальный фирменный онлайн-магазин в России. Помимо прочих товаров, в нем стали доступны для покупки новые телеприставки NVIDIA Shield TV и Shield TV Pro.





Напомним, второе поколение Android-приставки Shield было анонсировано на выставке CES 2017, которая прошла с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, в двух версиях — в виде медиастримера Shield с 16 ГБ флеш-памяти и медиасервера Shield Pro с накопителем на 500 ГБ.





Младшая версия NVIDIA Shield TV начала продаваться в США в середине января за 199,99 долларов в США, а на прошлой неделе в продажу поступила NVIDIA Shield TV Pro за 299,99 долларов. В России на обе модели начали продаваться одновременно. Цена составляет 17 990 рублей и 25 990 рублей, соответственно.

Обе версии NVIDIA Shield TV справляются с воспроизведением 4K-видео с поддержкой HDR. Также они поддерживают работу с голосовым помощником Google Assistant, таким же, как на смарт-колонках Google Home и смартфонах Google Pixel.

В основе приставок лежит мощный процессор NVIDIA Tegra X1 с графикой архитектуры Maxwell и 256 ядрами CUDA, а также 3 ГБ оперативной памяти. Программной платформой стала Android TV с Google Cast на базе Android 7.0 Nougat.

Помимо встроенной памяти, можно подключать внешние накопители по USB 3.0. Поддерживаются Wi-Fi (802.11ac, 2×2 MIMO, 2,4 ГГц и 5 ГГц), Bluetooth 4.1, гигабитный Ethernet, HDMI 2.0b с HDCP 2.2 и CEC, два USB 3.0 (Type A). Также есть ИК-порт для ДУ. Помимо винчестера на 500 ГБ в NVIDIA Shield TV Pro также отличается от NVIDIA Shield TV наличием слота для карточек microSD и порта microUSB.