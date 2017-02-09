Take-Two назвала примерную дату релиза Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 выйдет в 2018-ом финансовом году, то есть, в период с 1 октября 2017-го года по сентябрь 2018-го. Речь всё также идет о версиях для игровых приставок PlayStation 4 и Xbox One. Конкретизации даты релиза придется подождать.

В Take-Two также напомнили, что активная работа над проектом ведется с 2014-го года. Нам обещают большой, открытый мир Дикого Запада, огромное количество контента и несколько главных героев. Также предусмотрен некий онлайн режим.