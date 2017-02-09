Take-Two поделилась цифрами продаж своих главных хитов

Компания Take-Two заявила, что ей удалось реализовать 75 000 000 копий Grand Theft Auto V с момента ее появления в 2013-ом году. Что касается Mafia III, то ее купили 5 000 000 человек. Также сообщается о Civilization VI — 1 500 000 экземпляров оказались в руках пользователей (общие продажи игр серии превысили 40 000 000). Также сообщается о NBA 2K17 с результатом в 7 миллионов копий. Речь идет о цифрах по итогам четвертого квартала 2016-го года.

Благодаря хорошим продажам прибыль корпорации выросла на 15%. Рейтинговое агентство NPD также сообщило, что Grand Theft Auto V стала 6-ой самой популярной игрой 2016-го года, несмотря на почтенный возраст. 

Источник
GameInformer
Теги
игры Grand Theft Auto V Mafia III Civilization VI Take-Two

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