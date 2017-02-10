Digital Foundry протестировала Boost Mode в PlayStation 4 Pro

Специалисты из Digital Foundry провели тест нового форсированного режима в PlayStation 4 Pro и пришли к выводу, что Boost Mode работает. Правда, результаты разнятся от игры к игре. Кроме того, проекты, идущие на 30 или 60 FPS по задумке авторов, «ускорения» не получили.

В любом случае, в Digital Foundry выяснили, что Knack и Killzone: Shadow Fall показали прирост FPS на 14%, а тормозившая на «простой» PlayStation 4 Assassin's Creed: Unity (частота кадров порой опускалась до 22) продемонстрировала стабильные 30 FPS.

Также отлично показали себя Battlefield 4, Mirror's Edge: Catalyst, The Evil Within (больше нет падений до 20 FPS), Project Cars (прирост производительности составил вовсе 35%), Assetto Corsa и F1 2016.

Средний же прирост производительности составляет 14%. Также замечено увеличение скорости загрузок.