Анонсирована ролевая игра GreedFall

Издательство Focus Home Interactive вместе со студией Spiders (создатели The Technomancer и Bound by Flame) анонсировали новую ролевую игру GreedFall, действие которой развернется в мрачном мире, напоминающем Европу 17-го века.

История забросит игрока на некий остров, который крупные державы только обнаружили и отправили туда своих людей. Однако там их встретили агрессивно настроенные представители местной фантастической цивилизации.

Авторы обещают открытый и живой мир, множество заклинаний, монстров и интересный сюжет. Герою позволят стать на любую из сторон конфликта, выбрать свой собственный путь. Следуя устоявшейся тенденции в современных RPG, каждый выбор будет иметь последствия и менять мир игры в той или иной степени.

GreedFall заявлена к выпуску на PC, PlayStation 4 и Xbox One в 2018-ом году.