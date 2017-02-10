Создатели Hitman работают над новой игрой

Студия IO Interactive, подарившая миру серию Hitman, после завершения последней главы «убийственной» франшизы, трудится над новым проектом на движке Unreal Engine 4.

В команду как раз требуется программист для создания рабочих прототипов с использованием упомянутой технологии и с опытом работы с AI, физикой, анимацией при создании AAA игр для современных систем, а также знанием C++.

Информации о том, работает команда над новым IP или же вернет к жизни, допустим, Kane & Lynch, нет.

Источник
IO
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