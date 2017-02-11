Готовится сериал по Castlevania

Компания Netflix анонсировала анимационный сериал по мотивам Castlevania. Запуск должен случиться уже в этом году. Называется проект просто «Castlevania Сезон 1, Часть 1». Существует вероятность, что российское наименование будет звучать иначе (Замкования, Замкомания?). Официальный анонс проекта выглядит так:

«Мы вдохновлялись классической серией игр, мрачной средневековой фентези-сагой Castlevania. В сериале будет рассказана история последнего выжившего из клана Бельмонт, который попытается спасти Восточную Европу от полного уничтожения и Дракулы. Над сериалом трудится студия Frederator Studios и компания Wow Unlimited Media. Сценарий пишет Уоррен Эллис, рисовавший комиксы Transmetropolitan и Hellblazer. Также в проекте участвуют продюсеры Уоррен Эллис, Кевин Колд , Фред Сейберт и Ади Шанкар».

Ади Шанкар (Adi Shankar) в интервью IGN заявил, что нас ждет очень жесткое, взрослое зрелище в духе «Игры Престолов» по мотивам Castlevania III: Dracula's Curse (вышла на NES в 1989-ом году). Ранее на своей странице в социальной сети Facebook Шанкар писал: «Я занимаюсь продюсированием очень жестокого сериала по мотивам Castlevania. Это мрачный, сатирический проект, который наверняка перевернет ваше представление о киношных вампирах». Также Шанкар уверен, что сериал окажется очень качественным и станет чуть ли не первой качественной адаптацией игры.

Деталей сюжета, впрочем, пока нет. Однако, учитывая упоминание Castlevania III, можно сделать вывод, что действие развернется в 15-ом веке, мы встретимся с Дракулой, Алукардом и Тревором Бельмонтом.

Первый сезон появится в 2017-ом году, а второй сезон намечен на 2018-ый.