Появилось второе изображение Oddworld: Soulstorm

В Интернете появилось второе изображение ожидаемого приключения в необычном мире Oddworld, Oddworld: Soulstorm. С первым мы ознакомили вас в конце января. Игру, напомним, собираются выпустить уже в этом году.

Oddworld: Soulstorm является не только сиквелом Oddworld: New 'n' Tasty, но и переосмыслением Oddworld: Abe's Exoddus. Напомним, что New 'n' Tasty, в свою очередь, являлась ремейком Oddworld: Abe's Oddyssey.

Действие начинается там, где заканчивается New 'n' Tasty, в главной роли выступает все тот же мудокон по имени Эйб. На этот раз ему предстоит спасти сородичей от пагубной страсти к опасному напитку.

Разработчики обещают мрачный сюжет, взрослый сценарий, новые элементы в игровом процессе и значительно более красивую графику. Целевые платформы не названы.