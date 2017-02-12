Во что поиграть: 3 игры на эту неделю

На неделе с 13 по 19 февраля выходит сразу несколько AAA хитов. К главным играм следующих семи дней, вне всяких сомнений, мы отнесем боевик For Honor и снайперский шутер Sniper Elite 4.

Sniper Elite 4 (14 февраля, вторник)

Платформы: PC, PS4, Xbox One

Продолжение популярной снайперской серии шутеров появится уже во вторник. Для запуска игры на компьютере вам не потребуется слишком мощная конфигурация. Системные требования весьма скромные.

Разработчики пообещали интересные миссии, разнообразные итальянские ландшафты и живописную графику. Карлу Фэйрберну предстоит помочь итальянскому сопротивлению в борьбе с фашистским режимом.

For Honor (14 февраля, вторник)

Платформы: PC, PS4, Xbox One

Во вторник также можно будет сыграть в одну из самых ожидаемых игр от Ubisoft 2017-го года. Напомним, что, кроме многопользовательского режима, бета-тестирование которого привлекло множество геймеров, в For Honor будет и полноценная сюжетная кампания. Напомним, что представители Ubisoft говорили: «Это полноценная сюжетная игра с интересным однопользовательским режимом. Вас ждет кинематографичное приключение, где удастся посмотреть на конфликт с трех разных сторон. Вам предложат посетить три разных региона — родину рыцарей, дом викингов и обитель самураев. Это будет потрясающее приключение».

Известно, что одним из главных героев игры является воин Аполлион, сюжет расскажет о конфликте трех наций.

De-Formeres (14 февраля, вторник)

Платформы: PC, PS4, Xbox One

De-Formers это новая игра от студии Ready at Dawn, создавшей The Order: 1886 для PlayStation 4. Это многопользовательский проект для современных платформ.

В главной роли выступают шарики, катающиеся, прыгающие, дерущиеся и поглощающие врагов, чтобы становиться все больше и все сильнее. Сражения предусмотрены, как по сети, так и на одном экране.