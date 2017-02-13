Wargaming раздает подарки в честь трехлетия консольного World of Tanks

Компания Wargaming на протяжении февраля будет раздавать подарки в честь трехлетия запуска танкового онлайн-экшна World of Tanks на игровых приставках.


Игроки на консолях PlayStation4, Xbox One и Xbox 360 получают советский легкий танк II уровня БТ-7A «Герой Расейняя» в специальном камуфляже. Для этого потребуется зайти в игру до 28 февраля и провести один бой. Кроме того, до 25 февраля в продаже вновь доступны тяжелый КВ-5 и мощная САУ 105 leFH18B2, а годовой премиум аккаунт предлагается со скидкой.

Также в игру добавлена чехословацкая техника, в которую вошли десять легких и средних танков.

Источник
World of Tanks
Теги
игра игровая приставка World of Tanks Wargaming

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