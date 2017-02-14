Состоялся релиз игры For Honor

Компания Ubisoft сообщила о выходе в продажу своего нового средневекового экшна For Honor. Игра уже доступна для игровых приставок PlayStation 4 от Sony и Xbox One от Microsoft, а также ПК на базе Windows.

В бета-тестировании For Honor приняло более 6 миллионов уникальных игроков, которые провели в игре суммарно более 2 миллиардов минут. Тестирование на ПК стало самым масштабным за всю историю Ubisoft – в нем поучаствовали 1,8 миллиона игроков.

Все, кто участвовал в открытом или в закрытом этапах, смогли повлиять на исход кроссплатформенного соревнования «Военный конфликт». По итогам открытого этапа победу одержали рыцари, поэтому игроки, которые принесли клятву верности этой фракции, получили особые гербы Власти с золотым обрамлением, которые можно использовать для персонализации. Эти внутриигровые награды, как и дополнительные награды для всех участников тестирования, доступны в полной версии игры.

Разработчики обещают выпускать дополнительный контент, в том числе новые герои, карты, режимы и снаряжение, в течение трех сезонов после выхода For Honor. Обладатели Season Pass смогут воспользоваться ранним доступом к некоторым элементам нового контента.