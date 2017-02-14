Nintendo перестанет производить NES Classic Mini

По крайней мере, такое утверждение сделали представители норвежской торговой сети. Согласно официальному заявлению, крошечная ретро-консоль NES Classic Mini так и не сможет оказаться в руках всех желающих. Дело в том, что Nintendo планирует прекратить производство системы. Последние поставки, по мнению источника, намечены на апрель-май.

Впрочем, это печальное известие может касаться только Норвегии. Однако тут же возникает вопрос — по какой причине? Впрочем, официальных заявлений от самой Nintendo пока не последовало. А спрос на NES Classic Mini остается предельно высоким.

Напомним, что «Обычная» NES хвасталась 8-битным процессором Ricoh 2A03 на 3510 транзисторов. Внутри же NES Classic Mini находится однокристальный Allwinner R16. А это 4-ядерный ARM Cortex-A9 (лишь одно ядро располагает 26 миллионами транзисторов), работающий на частоте 1,2 ГГц и видеокарта Mali-400 (производительность — 55 000 000 треугольников в секунду). Памяти также много — 256 МБ. А игры хранятся на накопителе объемом 512 МБ.

Зачем Nintendo использовала такую мощную начинку? Без всякого злого (или наоборот) умысла — просто такие комплектующие сегодня стоят очень дешево, доступны в огромных количествах и их очень просто собрать вместе. Сложнее и дороже обошлось бы создание умышленно «недоразвитой» платформы.

Впрочем, NES Classic Mini это проект в себе; даже флеш-память тут встроенная и поменять ее без снятия с гарантии и простым способом не получится. 512 МБ как раз говорят о том, что памяти хватит только на игры. Зато эмулятор тут настроен идеально; Nintendo веников не вяжет! Да и визуально, и с точки зрения эргономики джойстиков (за исключением длины кабеля — в оригинале 2,3 метра, а тут лишь 0,8) — это самая настоящая та самая NES из прошлого. Лишь значительно меньше.

Nintendo Classic Mini подключается напрямую к телевизору через порт HDMI и уже несет на борту 30 предустановленных классических игр, включая Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Metroid, Donkey Kong, PAC-MAN и Kirby’s Adventure. Приставка доступна в США и Европе по цене 59,99 долларов и 59,98 евро соответственно. В России официальный старт продаж назначен на 23 ноября. Пока приставка Nintendo Classic Mini предлагается для предзаказа за 3999 рублей.

Ну и список игр, разумеется, встроенных изначально:

Balloon Fight Bubble Bobble Castlevania Castlevania II: Simon’s Quest Donkey Kong Donkey Kong Jr. Double Dragon II: The Revenge Dr. Mario Excitebike Final Fantasy Galaga Ghosts ’N Goblins Gradius Ice Climber Kid Icarus Kirby’s Adventure Mario Bros. Mega Man 2 Metroid Ninja Gaiden Pac-Man Punch-Out!! Featuring Mr. Dream StarTropics Super C Super Mario Bros. Super Mario Bros. 2 Super Mario Bros. 3 Tecmo Bowl The Legend of Zelda Zelda II: The Adventure of Link