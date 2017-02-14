Nintendo перестанет производить NES Classic Mini

По крайней мере, такое утверждение сделали представители норвежской торговой сети. Согласно официальному заявлению, крошечная ретро-консоль NES Classic Mini так и не сможет оказаться в руках всех желающих. Дело в том, что Nintendo планирует прекратить производство системы. Последние поставки, по мнению источника, намечены на апрель-май.

Впрочем, это печальное известие может касаться только Норвегии. Однако тут же возникает вопрос — по какой причине? Впрочем, официальных заявлений от самой Nintendo пока не последовало. А спрос на NES Classic Mini остается предельно высоким. 

Напомним, что «Обычная» NES хвасталась 8-битным процессором Ricoh 2A03 на 3510 транзисторов. Внутри же NES Classic Mini находится однокристальный Allwinner R16. А это 4-ядерный ARM Cortex-A9 (лишь одно ядро располагает 26 миллионами транзисторов), работающий на частоте 1,2 ГГц и видеокарта Mali-400 (производительность — 55 000 000 треугольников в секунду). Памяти также много — 256 МБ. А игры хранятся на накопителе объемом 512 МБ.

Зачем Nintendo использовала такую мощную начинку? Без всякого злого (или наоборот) умысла — просто такие комплектующие сегодня стоят очень дешево, доступны в огромных количествах и их очень просто собрать вместе. Сложнее и дороже обошлось бы создание умышленно «недоразвитой» платформы.

Впрочем, NES Classic Mini это проект в себе; даже флеш-память тут встроенная и поменять ее без снятия с гарантии и простым способом не получится. 512 МБ как раз говорят о том, что памяти хватит только на игры. Зато эмулятор тут настроен идеально; Nintendo веников не вяжет! Да и визуально, и с точки зрения эргономики джойстиков (за исключением длины кабеля — в оригинале 2,3 метра, а тут лишь 0,8) — это самая настоящая та самая NES из прошлого. Лишь значительно меньше.

Nintendo Classic Mini подключается напрямую к телевизору через порт HDMI и уже несет на борту 30 предустановленных классических игр, включая Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Metroid, Donkey Kong, PAC-MAN и Kirby’s Adventure. Приставка доступна в США и Европе по цене 59,99 долларов и 59,98 евро соответственно. В России официальный старт продаж назначен на 23 ноября. Пока приставка Nintendo Classic Mini предлагается для предзаказа за 3999 рублей.

Ну и список игр, разумеется, встроенных изначально:

  1. Balloon Fight
  2. Bubble Bobble
  3. Castlevania
  4. Castlevania II: Simon’s Quest
  5. Donkey Kong
  6. Donkey Kong Jr.
  7. Double Dragon II: The Revenge
  8. Dr. Mario
  9. Excitebike
  10. Final Fantasy
  11. Galaga
  12. Ghosts ’N Goblins
  13. Gradius
  14. Ice Climber
  15. Kid Icarus
  16. Kirby’s Adventure
  17. Mario Bros.
  18. Mega Man 2
  19. Metroid
  20. Ninja Gaiden
  21. Pac-Man
  22. Punch-Out!! Featuring Mr. Dream
  23. StarTropics
  24. Super C
  25. Super Mario Bros.
  26. Super Mario Bros. 2
  27. Super Mario Bros. 3
  28. Tecmo Bowl
  29. The Legend of Zelda
  30. Zelda II: The Adventure of Link
Источник
Норвегия
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игры NES NES Mini

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