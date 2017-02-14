Red Dead Redemption 2 может не появиться на PC

Как известно, недавно хакеры похитили данные с сайта Denuvo. Портал GamingBolt тут же написал, что в списке клиентов компании, предоставляющей систему защиты, оказалась Rockstar Games, которая намеревается использовать антипиратскую программу Denuvo в своей новой игре. Официально сейчас известно лишь об одном новом проекте разработчика, Red Dead Redemption 2. Разумеется, тут же был сделан вывод, что на PC игра все-таки выйдет.

Увы, но нет, Rockstar упоминалась вовсе не как клиент, а просто фигурировала в одном из диалогов, оказавшихся в украденной сетевыми бандитами папке.

Надежда, впрочем, умирает последней, так что вполне можно продолжить верить и ждать. А еще не помешает подписать петицию.