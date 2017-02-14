Ultra Street Fighter II серьезно обновят для Nintendo Switch

Сайт Nintendo Everything публикует фото задней части японского издания Ultra Street Fighter II: The Final Challengers и, таким образом, предоставляет пищу для размышлений на тему старого-нового файтинга.

В игре появится некий уникальный режим Unleash! Ha DO Ken с видом от первого лица и с необычным управлением с помощью JoyCon'ов. Также нас ждет внутренняя игровая галерея на 250 страниц с бесконечным количеством всевозможного арта, связанного с франшизой.

Также известно, что очередное обновление классического файтинга делают на движке MT Frameworl.

Напомним, что изначально Street Fighter II вышла в далеком 1991-ом году на игровых автоматах, а в 1992-ом перебралась на домашние консоли. Впоследствии было выпущено множество переизданий.