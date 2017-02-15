«Бука» празднует 23-летний юбилей

Компания «Бука» начала свою работу в качестве издателя в далеком 1993-ем году и сейчас отмечает свой 23-летний юбилей. За два с лишним десятка лет было выпущено огромное количество игр. С «Букой» работало множество зарубежных издательств и именно «Бука» издавала у нас «Герои Меча и Магии», «Аллоды», сериал «Петька и Василий Иванович», «Дальнобойщики» и так далее.

С 13 по 19 февраля «Бука» предлагает скидки до 90% на игры от Rockstar, Ubisoft, 2K, Deep Silver, Capcom на своем сайте shop.buka.ru. Там же проводится особая лотерея.  

Источник
Бука
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Россия игры Бука

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