«Бука» празднует 23-летний юбилей

Компания «Бука» начала свою работу в качестве издателя в далеком 1993-ем году и сейчас отмечает свой 23-летний юбилей. За два с лишним десятка лет было выпущено огромное количество игр. С «Букой» работало множество зарубежных издательств и именно «Бука» издавала у нас «Герои Меча и Магии», «Аллоды», сериал «Петька и Василий Иванович», «Дальнобойщики» и так далее.

С 13 по 19 февраля «Бука» предлагает скидки до 90% на игры от Rockstar, Ubisoft, 2K, Deep Silver, Capcom на своем сайте shop.buka.ru. Там же проводится особая лотерея.