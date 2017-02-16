Sony надеется, что Horizon: Zero Dawn станет франшизой

В компании Sony Interactive Entertainment рассчитывают на то, что Horizon: Zero Dawn станет первой игрой успешного сериала. Кроме того, главную героиню Элой и разработчики и боссы Sony хотят видеть одним из ключевых персонажей PlayStation, на уровне Нейтана Дрейка из Uncharted и Сэкбоя из LittleBigPlanet.

Создатели игры, разумеется, пока не могут говорить о сиквеле, однако считают, что у проекта имеется большой потенциал и хороший шанс стать одной из новых современных франшиз для PlayStation. Остается подождать продаж и реакции игроков на Horizon: Zero Dawn, которая в России, кстати, появится 1-го марта.