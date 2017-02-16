В Mass Effect: Andromeda не будет открытого мира, сообщили разработчики игры. Структура игровой вселенной окажется аналогичной оригинальной трилогии Mass Effect — не окажется полностью линейной, но и ни о каком Open World речи даже не идет.

«Нет, Mass Effect: Andromeda это не игра с открытым миром. Мы любим создавать проекты, в которых интересно исследовать локации. В игре будут насыщенные, увлекательные истории и все те особенности, за которые фанаты полюбили предыдущие выпуски. В открытом космосе удастся попутешествовать, но не часто. Некоторые миры можно будет изучить на вездеходе Nomad. Но это вовсе не песочница».

Напоминаем, что игра выходит 23 марта 2017-го года на PS4, Xbox One и PC.