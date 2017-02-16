От PewDiePie отказались Disney и YouTube

В Disney не оценили антисемитских шуток и решили отказаться от сотрудничества с популярным игровым блогером PewDiePie. Кроме того, администрация видеосервиса YouTube отменила 2-ой сезон шоу Scare PewDiePie на платном сервисе YouTube Red. Кроме того, канал блогера удален из рекламной программы Google Preferred. Таким образом, PewDiePie больше не сможет получать деньги от рекламы, предоставляемой крупнейшими агентствами.

Напомним, что на YouTube блогер зарабатывал миллионы долларов.

Представитель Maker Studios, занимавшейся съемками Scare PewDiePie так прокомментировал ситуацию: «Мы осознаем, что PewDiePie получи известность во многом благодаря скандальном контенту и провокациями, однако на этот раз он перешел черту. Его последние видео недопустимы».

Сам же PewDiePie заявил, что просто неудачно пошутил и не думал, что все зайдет так далеко: «Люди должны видеть разницу между шутками и призывами. Я никогда не восхвалял политику третьего рейха, я не разделяю этих взглядов. Я не говорил, что нужно совершать какие-то противоправные действия. Однако мои слова перевернули и вырвали из контекста, придав им иной смысл».

Видео со скандальными шутками были удалены.  

Источник
Polygon
Теги
игры YOUTUBE

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